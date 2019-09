Marek Kuchciński w pałacyku prezydenckim jeszcze przez miesiąc. Na razie nie prosił o przedłużenie najmu

Nie jest już marszałkiem, ale zajmuje pałacyk prezydencki. Marek Kuchciński od momentu ustąpienia z funkcji ma dwa miesiące na wyprowadzkę. Może też wystąpić o przedłużenie umowy najmu. Na razie jednak KPRP nic o tym nie wie.



"Marszałek Sejmu jako osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe uprawniona jest do korzystania z lokalu służącego do zaspokojenia potrzeb reprezentacyjnych i mieszkaniowych na czas pełnienia tej funkcji. Z uprawnienia tego korzystał również marszałek Marek Kuchciński. Czas przewidziany na zwolnienie takiego lokalu wynosi co do zasady dwa miesiące, taki też - dwumiesięczny - termin zawiera umowa zawarta z wynajmującym" - brzmi odpowiedź CIS na nasze pytanie.