Marek Konopczyński zostanie nowym RPO? Pozytywne opinie z rządu i opozycji

Prof. Marek Konopczyński uzyskał rekomendację Porozumienia na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze dziś ma zająć się tą kandydaturą, choć jak zaznaczał w Sejmie Ryszard Terlecki "to mało prawdopodobne, że go poprą". - Jesteśmy mocno zmęczeni jałowością sporu politycznego. Szukaliśmy kandydata, który może połączyć wszystkie partie polityczne i który zakończy ten taniec wokół obsady stanowiska RPO - mówił w programie "Tłit" Marcin Ociepa. Polityk Porozumienia dodał, że kandydatura Konopczyńskiego była omawiana w gronie liderów koalicji, ale nie chciał ujawnić jak na Konopczyńskiego zareagował Jarosław Kaczyński. - Takie spotkania objęte są dozą poufności. Mam świadomość, że dla niektórych polityków nie będzie ideałem - mówił wiceminister. A co na to największa partia opozycyjna? - Prywatnie znam profesora i to bardzo ciekawa kandydatura, zupełnie inna niż te dotychczas proponowane przez rząd, ma dorobek naukowy. Będziemy poważnie rozważać tę nominację, w ramach klubu będzie dyskusja - mówił w "Tłicie" Marcin Kierwiński. Poseł PO przypomniał, że w zeszłym roku partia nominowała prof. Konopczyńskiego do Państwowej Komisji ds. Pedofilii. - Jeśli teraz środowisko związane z PiS wysuwa jego kandydaturę, to wymaga bardzo poważnego zastanowienia. Profesor jest o lata świetlne lepszym kandydatem na RPO niż dotychczasowi nominaci PiS - dodał.