Marek Jakubiak zdradza, jaką tekę w rządzie mógłby przyjąć Nie otrzymałem takiej propozycji, więc próżne nasze starania - stwierdził Marek Jakubiak w programie "Tłit" pytany o to, czy w nowym rządzie... A czy pan będzie brał odpowiedzialny za Polskę i Przyjmuje pan Wejścia do rządu nie otrzymałem takiej propozycji Próżne Czyli rozumiem że na razie żadna taka ministra nie wiceministra się nie szykuje Nie dlatego to pytam bo pamiętam naszą taką rozmowę jeszcze jakiś czas temu gdzie pan mówił Panu na sercu leży dobropolski jeżeli Jarosław Kaczyński wyszedł z dobrą propozycją A nie rozważyć dlatego się trochę dziwię że Prawo i Sprawiedliwość w takim razie do byłego posła nie Prośbą o Ja po czterech latach bytności w sejmie jest W związku z tym Panie redaktorze Każdą propozycję którą otrzymuje Każdą propozycję Rozważam z uwagi na powagę sytuacji i powagę propos Natomiast ja nie mogę lekceważyć każdej propozycji i tyle No i to jest po prostu z Nie myślę logicznie działanie Wpłata Czy nie Jeszcze raz to była ta propozycja czy nie ale od kogo bo morawieckiego albo kogoś innego Może potrzebuję zawsze fachowców do nowego mi Ja myślę że to byłoby logiczne działanie natomiast ze strony na przykład pana premiera Jacka Sasina Borat Co jak co ale nadzór nad spółkami To jest mój konik I moja wszechwiedza Natomiast takie propozycje Ale rozumiem że Żebym rozważył jak najbardziej Bodo Pospolitej dobrem ponad Czyli bardziej Ministerstwo Jacka Sasina niszczą Ministerstwo kuszenia zwane ministerstwo Nie sportowiec że mnie ze mnie żaden skończyłem swoje kariery sportowe na Trampkarze