Marek Jakubiak wybuchł śmiechem. "Tusk odbębnił zwycięstwo. Gdzie środki z KPO?"

- Wczoraj Tusk odbębnił zwycięstwo. A czy dzisiaj wpłynęły środki z KPO? Cytując Tuska: od wygranej, następnego dnia środki z KPO trafią do Polski. Nie wpłynęły i tak będzie ze wszystkim – powiedział Marek Jakubiak z Kukiz’15, który kandydował do Sejmu z listy PiS. - Cała kampania Donalda Tuska była dla mnie jak ta obietnica – dodał kontrowersyjny biznesmen. Prowadzący przypomniał rozmówcy, że formalnie wciąż pracuje rząd Mateusza Morawieckiego, co blokuje Donaldowi Tuskowi możliwość szybkiego pozyskania miliardów euro dla Polski. – To mógł tak nie mówić – grzmiał Jakubiak. Prowadzący zapytał, czy może to była metafora ze strony lidera Koalicji Obywatelskiej. Marek Jakubiak nie mógł powstrzymać śmiechu. – Metafora? Dobre, nie wpadłbym na to. Nie, to była obietnica ogłoszona publicznie, nic niewarta. Tak samo przez 100 dni nic się nie da zrobić. – podsumował przyszły poseł na Sejm z listy Prawa i Sprawiedliwości.