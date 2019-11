WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze senat + 2 marek jakubiaktłit oprac. Violetta Baran 51 min. temu Marek Jakubiak o walce PiS o Senat Nie wiedzieć czemu, Platforma Obywatelska uważa, że wszyscy, którzy byli z ich list, podlegają ich jurysdykcji - mówił w programie "Tłit"... Rozwiń Co byście powiedzieli jakby okazał … Rozwiń Transkrypcja: Co byście powiedzieli jakby okazało się że pisma wie No i co Ale skąd pan bierze Ale przecież ja i pisze że wiem no ale znamy się nie od Mamy do czynienia z Moim marzeniem jest żeby same był też Biovax I tu mamy sytuację do czynienia z sytuacją Definicji jednomandatowych okręgów O to Nie wie czemu dla forma matelska Uważa że wszyscy którzy Ich list podlegają ich jury Prawo i Sprawiedliwość żeby wszyscy którzy byli ze mną sprawiedliwą mama podlegają teraz Dwa obozy siedzące prawie mają bo mają prawie prawie tyle samo bo to co różni Głos Nie prawie mają tyle samo Zaczynają ostrzyć swoje szable i stawać naprzeciwko siebie A tymczasem oni reprezentują mieszkańców którymi powinni Czy W opozycji totalnej i być ciągle Obstrukcja Czy te Być Wspierać W jakich w jakich momentach rządzący No to po to żeby pchać do przodu Polsko dobrze ale to są tylko takie Że może się tak wydarzyć czy to coś pan bierze że i komuś jest bliżej do tego żeby jednak czekać na tą stronę Większościową zapewne oglądał Panki Wiem Ale nie