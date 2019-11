WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze szymon hołownia + 3 marek jakubiaktłitmarek kacprzak oprac. Violetta Baran 44 min. temu Marek Jakubiak o kandydaturze Szymona Hołowni Królik z kapelusza, tak mi się to skojarzyło - stwierdził Marek Jakubiak w programie "Tłit" pytany o doniesienia o rzekomym starcie w wyborach... Rozwiń Hołownia na prezydent Szymon Hołow … Rozwiń Transkrypcja: Hołownia na prezydent Szymon Hołownia świeży Nowy Sącz Koniec partyjna z premiowy likwidacja dotacji dla partii więcej uprawnień dla samorządu W drugiej turze przekażę głosy na kant Ktoś jest Się na to łap Marcin horała dołożył do Tak partia Hołownia Hołownia kandydatem na prezydenta to Poważny kandydat był taki żart Królik z kapelusza Mi się kojarzy Bez żadnego zaplecza politycznego bez bez niczego Nomad ohistorie 20 Prowadzenia programów TVN Najpierw był bardzo Przeciwko kościołowi po No widać nowa droga się pojawia nie mam pojęcia w ogóle tak jak mówię Chciałbym poważnie traktować tą kandydaturę Nie znam człowieka Ja się zawsze obawiam Którzy w Łaziskach I dużą politykę będą robili w Polsce Potem po roku na mieszają namieszałem naklejki Pokazuje że nie asy ktoś jest spoza branży politycznej pojawiał się ale nie tak daleko daleko Dawno Nauk I takie osoby wygrywają bo mają dużą sympatię duże poparcie Wiele ludzi Może dobrze niech będzie Polityki Ja przestrzegam obywatel Pospolite Przed poważnym traktowania Poglądów Za każdym razem Tak samo Myślę że u nas na Ukrainie był ten sam Lustro w Polsce u nas też pa Więc szczerze mówiąc kempingowe podejście do bardzo Gdzie się państwo polityk to jest najważniejszy W po To są ludzie Nie decydują o o tym jak wam się żyje w którym kierunku rozwój Polski idzie i tak Lekceważenie polityków siedzenie Wybieranie dla tak zwanych jajko To naprawdę nie przysłuży się nie Jak wchodził do polityki to jako NO2 Raz dwa Wyzwania A potem się okazało że jej to kłamał więc bo był a dzwonił do pana i mówił że go C2d Szpitala praca że Więc to mamy w ogóle inny pogląd jakby inne patrzenie na świat przez artystę artysta i