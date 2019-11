WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze marek jakubiak + 2 tłitmarek kacprzak oprac. Violetta Baran 28 min. temu Marek Jakubiak o happeningu z tekturowym czołgiem na pl. Piłsudskiego - Pełniłem kiedyś warty pod Grobem Nieznanego Żołnierza, więc wiem, co żołnierz wtedy myśli - wyznał Marek Jakubiak w programie "Tłit", pytany... Rozwiń Wcześniejsze chciałbym panu pokaza … Rozwiń Transkrypcja: Wcześniejsze chciałbym panu pokazać to zdjęcie bo to chyba poprzedzało jest Masz Wiem że się to panu też Nie podobało Mariusz Błaszczak już powiedział że będzie pozew Taylor Lautner Chyba akurat tak się składa że ja pod Grobem Nieznanego Żołnierza warty pełni I wiem co w głowie W ogóle Polski żołnierz jakby idea Wojtka Polega na tym że ci ludzie Przysiek W momencie tego zagrożenia Państwa oni w pierwszej kolejności Zdecydowali Żeby ryzykować własnym życiem dla dobra z Żołnierze rankingach zaufania są za I prawdę mów Dziwię się że tak ignorant jakiś tam z Nie potrafisz szydzić Z polskiej wojskowości która na swoich plecach niesie Absolutnie his Ja myślę że ta ignorancja powinna powodować gwałtowne wręcz nawet A nie Policjant Czy w Powiedział pan że pełnił pan tam W takim razie taki Które Co w jego głowie Nie no jest po prostu zawstydzony zażenowany No to jest stara się tego nie Natomiast ty zawsze społeczeństwo było z Armią zza I szczerze powiem no to są incydenty które nie powinny mieć miejsca tym Podmiejska Symbolicznym dla narodu polskiego Tychy It Bitew z całego świata Żołnierz Karygodne ja nie wiem co ci ludzie mają w głowie w ogóle to tam jest sieczka zwyk Która dla happeningu Na taki śmiesznostki To jest taka Smoleń Tak taki czołg z lufą skierowaną w Play Żołnierze I po prostu Nie wiem Nie wiem co zamiast może Echo