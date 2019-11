Słyszę że takie głosy właśnie żyłaś Jesteśmy Wczoraj narodowcy nawet mówili że jesteśmy otwarci Polska jest dla wszystkich ale z drugiej Tylko katolicka i Wartości katolickie nowy generalnie Jeżeli ktoś już nie jest w tych wart To jednak nie Wszystkim postaram się taką jednym zdaniem to Polska Albo na przy Tutaj było napisane Nie za modlimy się o co Ja bym był Świąd Nie znalazłem dom ani jednego zdania ani jednej Która by Jak Kolwiek człony Narol Naród To jest naród To są ludzie Rzeczypospolitej w granicach i tak jak wczoraj na pewno To jest Polska nie Izrael to nie jest segregowanie to nie jest jawny określanie my jesteśmy tu a tu Żydzi won Że po prostu Nasi starsi bracia w wierze Muszą mi Że po prostu zwyczajnie Polska Rzeczpospolita Jest suwerennym Niestety ale Prawdziwość powinno wiedzieć że to gdzieś się Nie w pamięci narodowej mówię to ustawie IPN Która Wprowadzona przez 24 godziny na skup Na skutek działalności rządu Została zmień I wykreślone jakiekolwiek reperkusje Nazywania na przykład Polakami zarzucania Odpowiedzialnością za kolo Więc to zostało gdzieś tam odłożone i to będzie wypomina Będzie wypełnia I szczerze mówiąc szczerze mówiąc wcale Nienawiść wręcz Nara Kto że mówimy tu jest polska nie polin Point s Żyda Kasia nie Ja słyszałem taką Którą Telewizja Puszczała w muzeum Paul Jeden z prowadzących opowiada Że kiedyś Żydzi sobie I w takiej puszczy Dzik Nagle z nie SPA To jest Paul Co to jest Za jakieś opowiadanie Historyjek Powiedziałbym Rzucić zjawili się u Słowiańskim oczywiście instrumentalnie Wszyscy Natomiast to dzięki nam Polakom szczególnie Kazimierzowi Te duże gromady żydowskie Swoje miejsca Ponieważ wszędzie był Mordowane i palone w tej cywilizowanej Którą nie która dzisiaj tak mu Proszę państwa Co co czwarty Niemiec deklaruje wprost swój