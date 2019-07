Marek Falenta w prokuraturze. Usłyszał nowe zarzuty

Marek Falenta, bohater afery taśmowej, został w czwartek przewieziony z aresztu śledczego na warszawskiej Białołęce do prokuratury. Usłyszał kolejny zarzut nielegalnego nagrywania i udostępnienia nagrania innej osobie..

Według RMF FM prokuratorzy chcieli też przesłuchać Falentę w sprawie tego, co napisał w listach do prezydenta . Groził w nich np., że ma nowe taśmy, jeszcze nieznane - z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Twierdził, że jest gotów pogrążyć te i inne najważniejsze osoby w państwie, jeśli nie zostanie ułaskawiony.

Oficjalnie prokuratura nie udzieliła do tej pory żadnej informacji na temat przesłuchania głównego bohatera afery taśmowej.

Informację o przewiezieniu Falenty do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga podał portal tvn24.pl. Także ten portal informował o nowych zarzutach. Miały one być związane z nowymi, nieznanymi do tej pory nagraniami. Miało chodzić "nawet o ponad dwa tysiące godzin" zarejestrowanych rozmów, które dotąd nie były znane opinii publicznej. Częścią z nich ma już dysponować Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.