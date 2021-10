Marek Belka o Morawieckim. Nie owijał w bawełnę

Czy Mateusz Morawiecki, po tym, co zrobił na forum Unii Europejskiej, zasługuje na to, by nadal być premierem? - pytany był w programie "Newsroom" WP były premier, europoseł Marek Belka. - Tak długo, jak PiS jest przy władzy, obojętnie kto będzie premierem, nie mogę być optymistą, jeśli chodzi stosunki Polski z innymi krajami w UE - odparł. Dopytywany, czy Mateusz Morawiecki to nasz dobry reprezentant na forum unijnym, powiedział wprost: "Oczywiście, że nie". - Ale zawsze dodaję: spójrzmy na alternatywę. Zbigniew Ziobro, Beata Szydło? - pytał Belka. - Alternatywą jest rząd, który by nie reprezentował PiS. To jest prawdziwa alternatywa - podkreślił.