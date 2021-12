Marcin Wiącek o sytuacji migrantów na granicy: byłem głęboko poruszony

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przyznaje, że w przeszłości prawami człowieka zajmował się w teorii. Dlatego postanowił pojechać na polsko-białoruską granicę, by zobaczyć, co dzieje się z migrantami. Wyznaje, że to, co zobaczył, głęboko go poruszyło. - Nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia - wyznaje.