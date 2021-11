Kryzys na granicy. Wspólny głos hierarchów Polski i Niemiec

- Mówiliśmy, że to, co trzeba zachować przed oczyma, to nie tylko sprawy obrony granic Polski i sprawy obrony granic Unii Europejskiej, ale tak samo sprawy samych migrantów, którzy - oszukani czy nie oszukani - znaleźli się w takim położeniu, którego nikomu nie należałoby życzyć - stwierdził polski hierarcha.