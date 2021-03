Marcin Warchoł przeszedł test wiedzy o Rzeszowie. Zobacz, jak wypadł

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zamierza walczyć w przyśpieszonych wyborach o fotel prezydenta Rzeszowa. Jego konkurentami będą wojewoda podkarpacka Ewa Leniart z PiS oraz lokalny samorządowiec Konrad Fijołek, startujący z poparciem KO, Lewicy, PSL i Polski 2050. W programie "Newsroom WP" Patrycjusz Wyżga przepytywał byłego polityka Solidarnej Polski o podstawowe informacje z życia miasta. Poseł, którego kandydaturę wspiera ustępujący prezydent Tadeusz Ferenc, musiał zmierzyć się m.in. z pytaniami o liczbę rzeszowskich uczelni wyższych, populację oraz datę uzyskania praw miejskich. Wiceministrowi Warchołowi udało odpowiedzieć się na każde z nich. - Proszę o kolejne pytania! - zachęcał polityk, wymieniając przy tym gminy, które w niedługiej przyszłości mają zostać przyłączone do miasta. - Jest szansa, że i ja się przeprowadzę do Rzeszowa, więc ta liczba się zwiększy. A minister zdał test. To nie było ustawione - podsumował prowadzący.