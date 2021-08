Marcin Ociepa opuszcza Porozumienie. Polityk pisze o "różnicy zdań"

Ociepa odchodzi z Porozumienia. Wcześniej mówił o solidarności z Gowinem

W środę rano Marcin Ociepa oświadczył, że podał się do dymisji ze stanowiska wiceministra obrony narodowej. Jak tłumaczył, zrobił to, aby pokazać swoją solidarność z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem, którego we wtorek odwołan z funkcji ministra rozwoju, pracy i technologii.