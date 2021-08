Jarosław Gowin traci posła. Mieczysław Baszko: Podjąłem decyzję

Mieczysław Baszko opuszcza Porozumienie Jarosława Gowina - dowiaduje się Wirtualna Polska. Poseł potwierdził to w rozmowie z naszych dziennikarzem. - Dołączam do Republikanów Adama Bielana. Formalnie jeszcze się to nie stało, ale podjąłem decyzję, jestem po serii spotkań - mówi polityk.