Marcin Ociepa o sprawie Mejzy: "Dzieli ludzi na przyzwoitych i nieprzyzwoitych"

W programie Newsroom WP Mateusz Ratajczak, współautor głośnych tekstów o wiceministrze sportu Łukaszu Mejzie, pytał o komentarz Marcina Ociepę, wiceministra obrony i lidera stowarzyszenia OdNowa. Pokazał politykowi zdjęcia dzieci, których rodzice byli namawiany przez firmę Łukasza Mejzy do skorzystania z jej usług. - Tego typu zachowania zasługują na potępienie i karę. Kwestia dymisji to najmniej dotkliwa sankcja - stwierdził Marcin Ociepa. - Musimy zachować wiarę w przyzwoitość, że można być politykiem i z oddaniem pełnić służbę publiczną. Mam odwagę, żeby jasno to powiedzieć. Nie chcę tej sprawy polityzować. Prezes Kaczyński i Zjednoczona Prawica mają świadomość tego typu oskarżeń. Jeśli się potwierdzą, to jest cała masa powodów na konieczność dymisji. Ta sprawa dzieli ludzi na przyzwoitych i nieprzyzwoitych. Prezesa Kaczyńskiego uważam za osobę przyzwoitą i wrażliwą na krzywdę ludzką. Nie mam wątpliwości jakie decyzje podejmie PiS, jeżeli dowody trafią na stół. Szkody polityczne w Sejmie będą znacznie większe, jeżeli tego typu sprawa po potwierdzeniu, zakończy się bez jakichkolwiek konsekwencji - dodał polityk.