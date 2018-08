Marcin Meller odpowiada na ataki za słowa o Żołnierzach Wyklętych. "Zmanipulowano moją wypowiedź"

- Moja wypowiedź została zmanipulowana – mówi Wirtualnej Polsce Marcin Meller po tym, jak poseł PiS Dominik Tarczyński stwierdził: "olać to mogę twoją matkę". Z kolei Marek Król stwierdził, że dziennikarzowi TVN należy "dać w dziób".

Cała wypowiedź brzmi następująco: - PiS ma swoje emocje bazujące na narodowo-nacjonalistycznych emocjach, na lewicowo-gospodarczych. To na czym ma budować opozycja? Na przykład ostatnio słyszałem taką rozmowę, że trzeba narzucić własne reguły gry nie odnosząc się do PiS – olać tych ich Żołnierzy Wyklętych i wszystkie duchy przeszłości i na przykład budować na 89 nie przejmując się, że tamci mówią, że zdrada – mówił w programie TVN24 Meller.

Dziennikarz broni swojej wypowiedzi. – Nikogo nie obrażałem. Mamy do czynienia z czystą manipulacją wypowiedzi i następującym po niej strumieniem prawicowego hejtu. Mowa była nie o Żołnierzach Wyklętych, a o tym, że nie należy się ścigać z prawą stroną na pamięć historyczną. Każdy, kto oglądał program, wie o co chodzi – mówi Meller.

Dziennikarza zaatakował najpierw Dominik Tarczyński z PiS. – Olać to mogę twoją matkę – napisał do Mellera na Twitterze. Matka Marcina Mellera już nie żyje. W poniedziałek publicysta Marek Król w Polskim Radiu bronił posła PiS. - Jestem za Tarczyńskim. Meller jest z bardzo mocnymi sowieckimi korzeniami, a sowieckie jak nie dostanie w dziób, to nie zrozumie. I tak trzeba postępować z ludźmi o mentalności sowieckiej.