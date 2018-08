Tarczyński atakuje Mellera: "Olać to mogę Twoją matkę"

- Olać to mogę twoją matkę - w tak nieparlamentarnych słowach zwrócił się poseł PiS Dominik Tarczyński do Marcina Mellera. To reakcja na słowa dziennikarza, które padły w programie TVN24 "Śniadanie mistrzów". Meller mówił o "żołnierzach wyklętych". W taki sposób, że rozsierdził Tarczyńskiego.

Dominik Tarczyński zaatakował Marcina Mellera (PAP, Fot: Rafał Guz)

„Olać tych ich Żołnierzy Wyklętych i wszystkie duchy przeszłości i na przykład budować na 1989 r. i nie przejmując się, że tamci mówią, że zdrada” - krótki, wycięty filmik z tymi słowami Marcina Mellera opublikował na Twitterze jeden z internautów (nagranie poniżej).

Od razu zwrócono uwagę, iż jest to jedynie część wypowiedzi dziennikarza TVN. "Oglądałem na żywo. To wycięty z kontekstu fragment. Całość dotyczy pomysłu jak się ustawić z narracją do elektoratu anty PiS. To jeden z pomysłów" - wyjaśniał były rzecznik Ministerstwa Sportu Bartosz Zbroja.

Mimo to Meller - którego wypowiedź zmanipulowano, wyciągając ją z kontekstu - rozsierdził "prawą" część Twittera. A zwłaszcza posła PiS Dominika Tarczyńskiego, znanego z przywiązania do tradycji Żołnierzy Wyklętych i atakowania dziennikarzy.

„Olać to mogę twoją matkę” - zwrócił się do Marcina Mellera. "Za ubeckie tortury, wyrywanie paznokci i zębów, przelaną krew i odwagę należy im się pokłon na kolanach! Za to jak zniszczyli mojego dziadka i moją Mamę, za to jak wymordowali Wyklętych siekierami należy się wam tylko wieczna pogarda. Zadbam o to" - dodawał Tarczyński.

Wpis posła nie spodobał się dziennikarzowi Januszowi Schwertnerowi. "Koszmarnie świadczy o Jarosławie Kaczyńskim fakt, że trzyma u siebie w klubie postać zdolną do pisania tak o obrzydliwych słów" - napisał publicysta na Twitterze.

Oburzył się też sympatyzujący z PiS publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka. "Wypowiedź Dominika Tarczyńskiego jest skandaliczna i nie do usprawiedliwienia. Pisałem już, że ten jeden z nielicznych posłów PiS władających angielskim na tyle swobodnie, by występować w BBC, sam siebie zniszczy swymi wypowiedziami. Właśnie się to dzieje" - napisał dziennikarz.