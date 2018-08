PiS z szansą na samodzielną władzę. Polacy stawiają na Kaczyńskiego

Dwa dni i dwa odmienne dla PiS sondaże. W pierwszym ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego traci szanse na większość w Sejmie, w kolejnym może liczyć na samodzielne rządy i nie potrzebuje koalicji z Ruchem Kukiz'15.

Z najnowszego sondażu wyborczego dla portalu dorzeczy.pl wynika, że gdyby wybory odbyły się w ten weekend to PiS mógłby liczyć na 41,8 proc. poparcia i 234 mandaty w Sejmie.

Do Sejmu weszliby także politycy Kukiz'15 (8,2 proc. - 34 posłów) oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (6,3 proc. - 19 miejsc w Sejmie).

Koalicja z Kukiz'15?

Przypomnijmy - w piątkowym sondażu dla "Super Expressu" PiS uzyskało 38 proc. głosów. To oznacza, że partia wprowadziłaby do Sejmu 216 posłów, czyli o 15 mniej niż potrzeba do sprawowania samodzielnych rządów.