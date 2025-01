Nowy minister w rządzie Tuska. Lewica ogłosiła decyzję

- Jesteśmy przekonani, że te osoby gwarantują silną pozycję polityczną szefa tego resortu. To znaczy silny głos ws. budżetu i zabezpieczenia interesów środowiska politycznego. Zależy nam bardzo na tym środowisku, zależy nam bardzo na dialogu ze środowiskiem akademickim — deklarował współprzewodniczący Nowej Lewicy.

- Odpowiedzialni politycy powinni powiedzieć jedną rzecz, jeżeli cokolwiek złego było prowadzone w ministerstwie nauki, to chcę powiedzieć słowo "przepraszam" do tych osób, które mogły poczuć się urażone - dodał na koniec Czarzasty.

O tym, że resortem pokieruje Marcin Kulasek już wcześniej informowali dziennikarze Wirtualnej Polski. Kulasek jest obecnie wiceministrem aktywów państwowych i sekretarzem generalnym Nowej Lewicy. W poprzedniej kadencji Sejmu był przewodniczącym podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Kontrowersje dotyczące Dariusza Wieczorka ujawniali w ostatnich tygodniach dziennikarze Wirtualnej Polski Patryk Słowik i Paweł Figurski. Do jednej z nich doszło na Uniwersytecie Szczecińskim, kiedy to szefowa związku zawodowego poinformowała ministra nauki o nieprawidłowościach, do których według niej dochodzi na uczelni, prosząc o zachowanie anonimowości. Mimo tego minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi.