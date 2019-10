Marcin Kierwiński z PO: Mamy do czynienia z jednym wielkim skandalem

- Jak widać Marian Banaś dymisji nie złożył. Nasze możliwości pozostają tylko w sferze politycznej. Z decyzjami wstrzymamy się do poznania efektów kontroli CBA - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Według Marcina Kierwińskiego z PO za działania prezesa NIK odpowiada PiS.

Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS i Marcin Kierwiński z PO (PAP, Fot: Piotr Polak,Radek Pietruszka)

Radosław Fogiel i Marcin Kierwiński byli gośćmi programu "Wydarzenia i Opinie" Polsat News. Wicerzecznik PiS nie chciał zdradzić, czy Jarosław Kaczyński faktycznie zażądał dymisji prezesa NIK. Zapewnił, że nie zna raportu CBA z kontroli majątku Mariana Banasia.

Portal onet.pl podał w czwartek nieoficjalnie, że CBA ma "poważne zastrzeżenia", a materiał z kontroli jest "porażający".

- Wiem, że są doniesienia prasowe, które sugerują, że ta procedura jest już zakończona. Z tego co ja słyszałem, to na razie pan minister Banaś ma się ustosunkować do ewentualnych niejasności i wątpliwości, które ma CBA - poinformował Fogiel.

- Mamy do czynienia z jednym wielkim skandalem, z sytuacją żenującą. Dziś rzecznik mówi, że PiS nie ma wpływu na Mariana Banasia, bo on jest prezesem NIK. Panie rzeczniku, to wy tego człowieka zrobiliście prezesem Najwyższej Izby Kontroli. To osoba z waszego rdzenia, który był ministrem i wiceministrem finansów w waszym rządzie. Bierzecie za niego pełną odpowiedzialność - podkreślił Marcin Kierwiński.

Poseł PO przypomniał, że jego ugrupowanie było przeciwne kandydaturze Banasia na szefa NIK. - Dziś pan Banaś śmieje się w oczy Polakom i posłowi Kaczyńskiemu - dodał polityk PO. Jego zdaniem, to nie jest już tylko afera Mariana Banasia lecz sprawa "nieudolności służb" i do dymisji powinni się podać Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy "odpowiadają za ten skandal".

Radosław Fogiel odpowiedział na to, że na miejscu Kierwińskiego "nie byłby taki szybki w szukaniu źdźbła w cudzym oku, nie widząc belki we własnym", bo poprzedni szef NIK miał zarzuty prokuratorskie, a "wezwania do dymisji ze strony PO nie skutkowały".

"Nie ma prób obalenia Grzegorza Schetyny"

Politycy zostali poproszeni o skomentowanie zdjęcia zamieszczonego na Twitterze przez Grzegorza Schetynę. Widać na nim, jak lider PO rozmawia z Donaldem Tuskiem. Zdjęcie podpisano "Na Zachodzie bez zmian".

- Nie jest to najszczęśliwsze zdjęcie i trochę się dziwię Grzegorzowi Schetynie, że je zamieszcza. Zresztą pozwoliłem sobie na frywolnego tweeta na ten temat, że Schetyna wygląda jak ktoś, kto słucha nieprzyjemnych rzeczy na temat wyniku wyborów - powiedział Radosław Fogiel.

- Panowie z całą pewnością prowadzili bardzo poważne rozmowy w nowej sytuacji politycznej, w której z jednej strony opozycja nie przejęła władzy w kraju, ale z drugiej strony wybory pokazały, że realny jest scenariusz zwycięstwa kandydata opozycyjnego w wyborach prezydenckich. Grzegorz Schetyna prawdopodobnie omawiali z Donaldem Tuskiem tę sprawę - skomentował Kierwiński.

Poseł Po zapewnił, że nie ma żadnych prób "obalenia Grzegorza Schetyny" z funkcji szefa partii.

