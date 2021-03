Marcin Kierwiński kontra Tomasz Zimoch. Poszło o TVP Info

Były już poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Zimoch zadrwił z dynamiki zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie likwidacji kanału TVP Info oraz abonamentu RTV. Między nim a Marcinem Kierwińskim z PO doszło do ostrej wymiany zdań na Twitterze. Sprawę komentował Kierwiński w programie "Tłit". - Drwić może tylko ten, kto nie za bardzo przy tej pracy się narobił - stwierdził. Pytany, czy Zimoch niedostatecznie ciężko pracował, podkreślił, że "nie stawia takich tez". - Ja na miejscu kogokolwiek nie drwiłbym z tych wolontariuszy, którzy w 15-stopniowym mrozie stali na ulicach Warszawy, Płocka i te podpisy zbierali - oznajmił Kierwiński. - Każda inicjatywa musi zebrać 1000 podpisów, żeby zarejestrować u pani marszałek Witek tzw. komitet, który z kolei potem przeprowadza właściwą zbiórkę. My zebraliśmy ponad 8000 podpisów, w zeszłym tygodniu złożyliśmy dokumenty do rejestracji, od zeszłego tygodnia te dokumenty rejestracyjne są u pani marszałek Witek. Jak komitet zostanie zarejestrowany, to komitet będzie zbierał pozostałe do 100 tysięcy podpisy - wyjaśnił Kierwiński.

Rozwiń