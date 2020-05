Marcin Kierwiński jak Marlena Maląg. Polityk PO unikał jak ognia odpowiedzi na jedno pytanie

Marcin Kierwiński jak Marlena Maląg. Takie porównanie pojawiło się po tym, jak polityk PO nie dał dojść do słowa dziennikarzowi, który dopytywał go o to, kto kieruje "Gabinetem Cieni". Odpowiedź Kierwińskiego trwała dwie minuty, jednak nie usatysfakcjonowała prowadzącego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Marcin Kierwiński jak Marlena Maląg. Polityk PO unikał pytania dziennikarza (PAP)