Wybory 2020. Wyciek pakietu do głosowania. PO publikuje pismo premiera Mateusza Morawieckiego ws. drukowania kart

Pismo od premiera Mateusza Morawieckiego wysłane do PWPW udostępniono na Twitterze.

- Tajna decyzja Mateusza Morawieckiego ws. zlecenia wydruku kart wyborczych przez PWPW. Zlecenie bez podstaw prawnych, bez obowiązującej ustawy. Zlecenie którego efektem jest to, że karty wyborcze można znaleźć już w Internecie. Kpina z prawa, z wyboru, z demokracji i z Polaków - napisał w mediach społecznościowych sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

Pismo do PWPW zostało wysłane dnia 16 kwietnia 2020 roku, a więc dwa dni przed wprowadzeniem w życie niezbędnej do jej wydania tzw. ustawy antycovidowej. Jak podkreślił na konferencji Cezary Tomczyk, 16 kwietnia za drukowanie kart do głosowania korespondencyjnego wciąż odpowiedzialna była Państwowa Komisja Wyborcza.