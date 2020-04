Koronawirus w Polsce. Drwiny z minister Marleny Maląg za wywiad w radiu

Koronawirus w Polsce. Marlena Maląg udzieliła wywiadu, którego fragment krąży po sieci. Bynajmniej nie chodzi o to, co powiedziała polityk. Internauci zwracają uwagę na to, jak mówiła. Wyrażają podziw dla dziennikarza, który rozmawiał z minister.

Koronawirus w Polsce. Minister Marlena Maląg lekceważyła dziennikarza, który prowadził z nią wywiad (PAP, Fot: Paweł Supernak)