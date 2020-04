Koronawirus w Polsce. Wojciech Cejrowski krytykuje decyzje rządu

Epidemia koronawirusa, wzrost liczby przypadków zakażenia i zgonów skłoniły polski rząd do wprowadzenia restrykcji. Władza zdecydowała się je poluzować, ale nieznacznie. Wojciech Cejrowski napisał, co o tym myśli.

Zasugerował, że rząd idzie złą drogą. "Naród w internie. Kwitnie przemoc domowa, depresja, umieralność na inne choroby (brak dostępu do lekarza). Upadają pracodawcy, rośnie bezrobocie, zaraz będzie dzika inflacja" - wyliczył. I dodał: "Tymczasem przeżywalność koronawirusa w krajach rozwiniętych wynosi ok 99.5 proc.".

Koronawirus w Polsce. Rząd zdecydował się na stopniowe luzowanie restrykcji

Teraz w sklepach do 100 m2 mogą przebywać cztery osoby na jedną kasę (wcześniej były to trzy osoby na jedną kasę), a w sklepach powyżej 100 m2 limit został poniesiony do jednej osoby na 15 m2.