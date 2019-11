Marcin Kierwiński dobitnie o zarzutach wobec Mariana Banasia

Przewodniczący wysoka komisjo Trzymam przewodniczący pozwoli to takie Ocena ogólnej bo ja mam wrażenie że Kilka miesięcy większość Sejmowa Niewiele się nauczyła jeżeli chodzi o to co dzieje się Rezen nominacjami które proponujecie ja pamiętam to głosowanie I dyskusja na posiedzeniu sejmu Sejmu jeszcze Poprzedniej kadencji Gdy obecny telefon poseł kropiwnicki Zwraca uwagę Na brak dostawców wystarczającego poinformowania POZ Na temat kandydatury Pana prezesa banasia wtedy pana ministra banasia w kontekście toczącego się postępowania Przed Centralne Biuro antykorupcyjne Które państwo nie chcieliście nie chcieliście tego słuchać Pan Robert kropiwnicki nie został został mu włączony mikrofon Podjęliście decyzję za którą Teraz przynajmniej Wielu z naszych kolegów nie wiem czy państwo osobiście na tej komisji obecnie macie chyba wątpliwość no Były głosy takie że jeżeli potwierdzą się to informację to pan prezes banan Będzie musiał podejmować stosowne Dzisiaj robisz Dokładnie to samo padają Wydają się całkowicie Racjonalne Aby przerwać to posiedzenie Lidl Publiczność pokażesz opinię publiczną Raport centralnego biura antykorupcyjnego po to aby Bawisz się w jako posługę Take On Me Piwo jako większość sejmowa i I posłowie opozycji mogli podjąć świadoma Światło decyzję czy pan pan pan Marian Banaś Prawo Rekomendować I faktycznie Apple Rekomendować swoich zastęp Odrzuca czy ten wniosek Uważacie że nic się nie dzieje no jednak jednak coś coś się dzieje Sylwestra adres konkretne pytanie jeśli pozwolicie panem pan poseł Dziuba Powiedział o tym że same powinien być właściwie informowany na temat pracy Najwyższej Izby Kontroli Panie pośle będę się tak zwracał bo pan był pan wiele Posłem nas Czy uważa pan że sytuacja w którym której opinia publiczna Jak kompletnie nic raporty centralnego biura antykorupcyjnego W której posłowie tylko musi mają podejmować Nie wiedzą chisora Centralnego biura antykorupcyjnego Mając jednak doniesienia medialne o poważny zarzut A co do osobistej uczciwości pana Pana prezesa balasie Czy uważa pan że to jest ta zapowiedź tej dobrej współpracy w komis I właściwego informowania Do do pana prezesa banasia bo rozumiem też można Pytanie Jeżeli chodzi o zgłoszone kandydat Z kim pan konsultował te kandydatur Czy rozmawiał pan wcześniej z kandydatami czy może Rozmawiał z kimś z kierownictwa PiS Już rozmawiałam na tematy kandydatur z panem prezesem Catch Czy w ostatnich Rozmawiałam z panem premierem morawieckim pan premier morawiecki Mówił że Zakłada że po przeczytaniu raportu Telefon do pan Wykona to jest to pytanie jest szczególnie istotne Pytał o to pan przewodniczący są Same i opinia publiczna mają Poznać jasną odpowiedź czy Pan poseł Dziuba albo słowo Opioła Kandydat Pana prezesa banasia czy są kandydatami pana prezesa Kaczyński Pana i pana Premiera I pana premiera morawieckiego i wreszcie pytania do pana Posła opioły jako rzeczywiście specjalisty jeżeli Służby specjalne Znamy się stamtąd skądś Czy uważasz Że Można mówić o transparentem procesie podejmowania decyzji co do nominacji najważniejszych urzędników państw Gdy służby Do służby nie przedstawiają wyniku swoich Czy można mówić o tym że Służby państwowe Twoja Działają w sposób właściwy Jeżeli Nie odpowiadają na fundamentach Pytanie co do najważniejszego urzędnik Jeżeli chodzi o kontrolę W państwie Polan Osoby która ma być Czy uważa pan Że Centralne Biuro antykorupcyjne Jak mówię to jako bluza tą jako do praktyka Czy uważa Że Centralne Biuro antykorupcyjne powinno otztal niż i przedstawić opinii publicznej imię element Kolejność życia publicznego Raport dotyczący Pana prezesa banasia i czy w kontekście informacji Ze wczoraj że Ministerstwo Finansów skierował zawiadomienie do prokuratury Czy dzisiejsze Posiedzenie Komisy Pana zdaniem mówię do pana posła nie powinno być przerwane do czasu pełny Polnego poinformuj Opinie publiczne o zarzutach to Długopole weź się w końcu jeszcze pana prezesa Jak Wiemy Infor Raport został Rap Zostało Opracował Raport ten Na zasad Ustawowych ma swojego dysponenta Dysponent Uprawnienie do tego Ten raport rozpowszechniać w ten lub w inny sposób Iza Decyzję w tej sprawie tędy Odpowiedz Tak Wydaje mi się że byłam Pod niewłaściwy adres Pytanie Topo Ale z tym się Jak ja rozumiem łączy jeszcze Druga kwestia Się pojawi Mianowicie pan prezes 12 zł Kontroli Sejm Jest zobowiązany do wykonania Wykonanie obowiązków w szczególności wynik To mówię w W sprawie widzę Czy byłem weryfikowany przez służby No wielokrotnie Najbardziej pamiętam Nawigacja Przed Przed po Mnie na funkcje Temu Ale jeszcze wcześniej jako praca Kontroli podlegają Dlaczego Tak było I później Dwukrotnie Tylko uwierz Mandat