Marcin Horała zapowiada: W poniedziałek będą informacje o wszystkich lotach HEAD

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w poniedziałek przekaże nam dokumenty dotyczące wykazu wszystkich lotów o statusie HEAD od momentu wprowadzenia go. Polacy mają prawo do takiej informacji – powiedział w środę Marcin Horała, poseł PiS.

- Od dłuższego czasu w mediach, również opozycja bardzo wnikliwie bada loty o statusie HEAD, loty najważniejszych osób w państwie po 2015 r. Uważamy, że ta cezura czasowa jest sztuczna, a Polacy mają prawo do informacji o wszystkich lotach, dlatego zwróciliśmy się o informacje o lotach o statusie HEAD również przed rokiem 2015 - powiedział Horała.

Polityk dodał, że pełne dane o lotach ze statusem HEAD agencja przekaże PiS w poniedziałek. - Zostaną one niezwłocznie przekazane polskiej opinii publicznej - zapowiedział poseł PiS.

"Hipokryzja i obłuda Platformy"

- Słyszeliśmy wiele bulwersujących informacji o tym, jak pan Donald Tusk co weekend latał do domu, jak podwoził chłopaka swojej córki, jak pan marszałek Senatu Bogdan Borusewicz latał wyprowadzać psa. Chcemy to wszystko sprawdzić. Polacy mają prawo otrzymać taką informację - podkreślił Horała.