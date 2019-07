Manuela Gretkowska o swoich znajomych: sprawdzają, czy prezes jeszcze żyje

- Nie podaję ręki pisowcom. Niszczą mój kraj, udając przy tym, że nie wiedzą, co robią - twierdzi Manuela Gretkowska. Kontrowersyjna pisarka opisuje, jak partia rządząca zohydziła jej kraj. I twierdzi, że jest "wroginią pisowskiego narodu".

- Mam znajomych, którzy po przebudzeniu biegną do internetu sprawdzić, czy prezes jeszcze żyje - powiedziała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Manuela Gretkowska.

- Nie podaję ręki pisowcom. Niszczą mój kraj, udając przy tym, że nie wiedzą, co robią - zapewnia. I dodaje, że "nie ma symetrii w wykoślawionym przez nich świecie".

Manuela Gretkowska chce podziału Polski

Rząd partii Jarosława Kaczyńskiego i ludzie go popierający są dla niej nie do zniesienia do tego stopnia, że marzy o podziale kraju. Twierdzi, że "sensowna decentralizacja" jest możliwa.