Wybory parlamentarne. Tak Jarosław Kaczyński pilnuje przekazu. Prezes sztorcuje ministrów i posłów PiS

Wybory parlamentarne tylko dla tych, którzy podporządkują się linii komunikacyjnej wyznaczonej przez prezesa PiS. Jarosław Kaczyński pilnuje przekazu swojej partii. – Gdy ktoś coś głupiego palnie w mediach, prezes osobiście interweniuje – przyznaje nasz rozmówca z Nowogrodzkiej.

Europoseł PiS Adam Bielan – uchodzący za wciąż bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego – udziela wywiadu w telewizji publicznej. Najwyraźniej czuje się swobodnie, bo zaczyna grozić samorządom: "Jeżeli prezydenci kolejnych miast konfliktują się z rządem, tak się dzieje choćby w przypadku Warszawy czy Gdańska, trudno się dziwić, że później do tych miast nie będą trafiać wielkie inwestycje rządowe" – oznajmia.

Oburzają się politycy opozycji, larum podnoszą dziennikarze: wszak jeden z kluczowych polityków Zjednoczonej Prawicy – znany z raczej dość łagodnego usposobienia – właściwie wprost szantażuje samorządy. Tym, że jeśli te nie będą podporządkowywać się ślepo decyzjom rządu i nie będą go wspierać w działaniach, zostaną pozbawione pieniędzy z budżetu państwa.

I tak zapewne by było – na szkodę partii rządzącej.

Dlatego Kaczyński postanawia przeciąć spekulacje. Poleca swoim współpracownikom zorganizować wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej, w którym oświadcza: "To jest daleko idące nieporozumienie. Nie rozumiem tych słów europosła Bielana".

Rozmówca z PiS: – Nie było przypadkiem, że dziennikarz PAP zapytał akurat o tę kwestię. Miał o to zapytać.

Prezes nieoczekiwanie wcielił się w rolę obrońcy samorządów. Jak wyjaśniał w wywiadzie: "W tych miastach są przecież duże inwestycje rządowe. Nam zależy na mieszkańcach tych miast, a nie na ich władzach. Zależy nam na polityce zrównoważonego rozwoju i na tym wszystkim, co z niej wynika. To będzie określało, czy dla tych miast będą środki, a nie to, czy jakiś prezydent miasta z naszego punktu widzenia postępuje dobrze czy źle".