Manowska nie kryje oburzenia. "Dyskryminowani"

Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zdecydowała się wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich, by zwrócić uwagę na niekorzystną sytuację wielu sędziów. Uważa ona, że doszło do dyskryminacji, a także "poniżenia w oczach opinii publicznej" części przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Krzywda ma dotyczyć sędziów "powołanych w przeciągu ostatnich lat".