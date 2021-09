Są wyniki badań toksykologicznych Bartka z Lubina. 34-latek zmarł po interwencji policji

Odbyło się też posiedzenie sejmowej komisji, która debatowała nad całym tragicznym zajściem. - Dla mnie to było zwykle morderstwo. Syn raz był nieprzytomny, cuciło się go, znowu na niego siadano, charczał. W tym momencie kiedy był pierwszy raz nieprzytomny, można było go skuć i zabezpieczyć. Z tego co na filmie widać, tak było 2-3 razy. Jeszcze raz powiem: to było zwykle morderstwo - mówił ojciec Bartosza S.