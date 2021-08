Lubin. Śmierć Bartosza S. Rodzina zleciła autopsję w innym kraju

Udało się także dotrzeć do nowego świadka zdarzenia, który nie był jeszcze przesłuchiwany. Jego dane zostaną w piątek przekazane do prokuratury. Do śledczych trafi też nagranie policyjnej interwencji, pochodzące z nowego źródła. Na filmie o lepszej jakości widać, jak funkcjonariusze naciskają na szyję i głowę 34-latka, przyciskając go do ziemi.