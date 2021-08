Lubin. Nowe informacje ws. śmierci Bartosza S. w trakcie interwencji policji

Lubin. Bartosz S. miał wykonane EKG po stwierdzeniu zgonu? Nowe doniesienia

O kulisach śmierci Bartosza S. w rozmowie z Polsat News opowiadała wcześniej ratowniczka z legnickiego pogotowia. Kobieta ujawniła, że mężczyzna wieziony był karetką do szpitala jedynie po to, by stwierdzić jego zgon. Nie podjęto próby reanimacji - wynika z jej relacji. Pracownica pogotowia w Legnicy niedługo po tej wypowiedzi złożyła wypowiedzenie.