Lubin. Ratowniczka opisała interwencję ws. Bartosza S.

Ratowniczka odniosła się również do twierdzeń prokuratury, która stwierdziła, że S. nie miał żadnych widocznych obrażeń zewnętrznych. - No to myśmy go pobili tak? Nie było obrażeń… były. Cały był pozdzierany, ta głowa to jak widać. Oni się trzymają teraz wersji takiej, bo lepiej na kogoś zwalić, no ale dlaczego na pogotowie? - pytała.