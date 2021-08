Lubin. Prokuratura Okręgowa w Łodzi przejmuje śledztwo ws. śmierci 34-latka

Prokuratura Okręgowa w Łodzi jest na etapie przejmowania śledztwa ws. śmierci 34-latka z Lubina. Do zgonu mężczyzny doszło po interwencji policji, co wywołało wiele kontrowersji. Do tej pory sprawą zajmowali się śledczy z Prokuratury Rejonowej w Lubinie.