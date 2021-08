Lubin. Rodzina domaga się ponownej sekcji zwłok Bartosza S. "Wnioski bez odpowiedzi"

Zmasakrowana twarz Bartosza S. "Sińce, wybity obojczyk, złamana noga"

Po sekcji zwłok rodzice zmarłego zostali dopuszczeni do ciała i wykonali szereg zdjęć. - Było to dla rodziny bardzo bolesne, przeżywają to w sposób niebywały. Ciało Bartka jest poturbowane, całe zasinione, nie da się opisać obrażeń. Nie chcemy udostępniać wszystkich zdjęć, bo nie nadają się one do publikacji - zastrzegła mecenas.