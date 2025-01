"Mamy systemowy problem". Myrcha z zapowiedzią ws. kierowców

- To kolejny przypadek, który pokazuje, że mamy pewien systemowy problem z tą kategorią kierowców - mówił Arkadiusz Myrcha we wtorek odnosząc się do śmiertelnego potrącenia w Warszawie. - Wiedzieliśmy o tym problemie, dlatego prace w naszym resorcie podjęliśmy kilka miesięcy temu - przekazał wiceminister sprawiedliwości zapowiadając, jak mają wyglądać przepisy po zmianach.