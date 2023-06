Mamy prognozę na długi weekend. Seria ostrzeń od IMGW

IMGW wydało serię ostrzeżeń dla znacznej część kraju na pierwszą część długiego weekendu. Choć temperatura może nas rozpieszczać, w wielu miejscach poważnie zagrzmi. Szczegóły prognozy na długi weekend, w programie "Newsroom" WP, przedstawił rzecznik IMGW-PIB - Grzegorz Walijewski. - Od południa wkraczają do Polski chmury i to będzie kształtowało pogodę w długi weekend. Pojawią się deszcze, ale i silne burze - to będzie największe niebezpieczeństwo w długi weekend. Burze nie dojdą do północy, ale będą na południu kraju. Temperatura będzie za to wymarzona - od 22 st. C. na północy nawet do 28 st. C. na zachodzie. Burze mają ominąć województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i lubuskie - mówił Walijewski. Jak podkreślił rzecznik IMGW-PIB, tam gdzie będzie padać, miejscami może spaść nawet 30 litrów/mkw, co może spowodować nagłe wzbieranie wody w rzekach.