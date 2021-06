"Mamy opinię rusofobów". Były szef MSZ mówi, czyja to wina

Jak wygląda konflikt z Mińskiem i Moskwą z perspektywy Parlamentu Europejskiego? Kwestię tę komentował w programie w programie "Newsroom WP" Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych. - Mamy tę stygmatyzację, opinię rusofobów. Na to pracowała rosyjska dyplomacja przez wiele lat. Mamy też taką sytuacje, że nie mogąc poprawić relacji z Moskwą, wiele polityków zaczyna dostrzegać w zastępstwie dalsze niebezpieczeństwa, na przykład niebezpieczeństwo chińskie. Ono istnieje, ale jest innej natury. Chińczycy nie opanują, nie podbiją Europy, choć być może gospodarczo zrobią nam ku-ku - tłumaczył europoseł PiS. - Zagrożenie egzystencjalne jest ze strony Rosji. Wielu polityków to jednak są geszefciarze, chcą zrobić szybki deal i wygrać najbliższe wybory. Nie myślą w koncepcjach strategicznych, to nie są mężowie i żony stanu - ocenił Witold Waszczykowski.

