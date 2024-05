"Mamy na to kwit". Władze PiS nie odpuszczą Jurgielowi

- Mieliśmy już większość i w ostatniej chwili okazało się, że tej większości nie ma. Dwie osoby przeszły na stronę KO. To była zemsta za to, że Krzysztof Jurgiel nie znalazł się na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego. On zresztą mówił, że tego pożałujemy, i można powiedzieć, że dotrzymał słowa. Musimy z tego wyciągnąć wnioski - stwierdził, zaskakująco szczerze, prezes PiS.