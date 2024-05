Jurgiel zapowiada pozew. "Jeśli pan prezes nie zmieni zdania"

- Byłem jednym z założycieli Porozumienia Centrum w byłym województwie białostockim. Zaskoczeniem są dla mnie pomówienia ze strony pana prezesa. Nie brałem udziału w żadnych negocjacjach w województwie podlaskim. Nie zabiegałem o start w wyborach do europarlamentu. Nie "mściłem się". "Mścić się" to jest stwierdzenie z Kodeksu karnego, trzeba będzie to wyjaśnić - mówił Krzysztof Jurgiel w programie "Graffiti".