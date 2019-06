Mamuka K. Gruzin przyznał się do zabicia Pauliny D.

Kilkanaście godzin trwało przesłuchanie 40-letniego Gruzina Mamuki K., na którym ciąży zarzut brutalnego zabójstwa łodzianki Pauliny D. Mężczyzna przyznał się do morderstwa, złożył bardzo szczegółowe wyjaśnienia. Są jednak pewne nieścisłości.

Było to pierwsze przesłuchanie Mamuki K. przez polskiego prokuratora. Wcześniej nie było to możliwe, ponieważ niemal bezpośrednio po dokonaniu zabójstwa, po ukryciu ciała, mężczyzna uciekł z Polski. Dopiero w czwartek też możliwe było przedstawienie mu zarzutu .

Mamuka K. przesłuchany. Krok po kroku

Zaginięcie 28-letniej Pauliny D. zgłoszono 20 października. Kobieta wyszła z domu poprzedniego dnia, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny - co zapisały kamery monitoringu - na jednej z łódzkich ulic.

Mamuka K. był od października ub. roku poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Zatrzymano go na początku listopada ub.r. na ulicy w Kijowie. Mężczyzna trafił do Polski we wtorek, w środę został przewieziony do Łodzi. Z nieoficjalnych doniesień mediów wynikało, że próbował popełnić samobójstwo. Grozi mu dożywocie.