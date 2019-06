Mamuka K. w Polsce. Był agresywny. Próbował popełnić samobójstwo

We wtorek 4 czerwca 39-letni Mamuka K., podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny został przekazany w ręce polskiej policji. Przyleciał z Kijowa do Warszawy wojskową Casą. Był agresywny i próbował popełnić samobójstwo.



Mamuka K. niemal do końca robił wszystko, aby uniknąć odpowiedzialności w Polsce. Jak informuje RMF FM, powołując się na źródła w ukraińskich służbach, w poniedziałek Gruzin próbował popełnić samobójstwo. We wtorek był agresywny i stawiał opór ukraińskim policjantom. "Dla nas była to sprawa honorowa - podjęliśmy decyzję, że mimo ryzyka takiego zachowania podczas konwojowania i tak sprowadzimy go do Polski" - relacjonuje polska policja.