Mamuka K. usłyszał zarzuty. Odpowie za zabójstwo Pauliny D. ze szczególnym okrucieństwem

Gruzin Mamuka K. usłyszał zarzut dokonania zabójstwa Pauliny D ze szczególnym okrucieństwem. - informuje Prokuratura Krajowa. Grozi mu dożywocie.

Sprawę Mamuki K. bada prokuratura Łódź-Polesie. Do zabójstwa 28-letniej Pauliny, mieszkanki Łodzi doszło 20 października 2018 roku. Około godziny 8.20 w pobliżu kamienicy, gdzie rozegrał się dramat, ofiarę i podejrzanego zarejestrowały kamery monitoringu. Jak ustalili śledczy, do zabójstwa na tle seksualnym miało dość kilka godzin później. Na ciele ofiary stwierdzono ślady pobicia i rany kłute szyi.

Gruzin ukywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Ukrainie. Gdy został wykryty i aresztowany, prokurator generalny Ukrainy zgodził się ekstradycję podejrzanego do Polski. Gruzin okaleczył się, by uniknąć powrotu do kraju.