Tusk pozwał TVP. Co zrobi Neumann?

Donald Tusk pozywa TVP za film o jego polityce wobec Rosji. Czy Sławomir Neumann nie myślał o podobnych krokach za częste używanie hasła "doktryna Neumanna"? - Mam swój plan - zapowiedział Sławomir Neumann w programie "Tłit". - Oni kłamią ze wszystkim. Moja doktryna jest prosta i warto o niej mówić. Mówi prosto: nieważne czy jesteś ministrem, premierem czy prezesem największej partii, to jeżeli złamiesz prawo - będziesz odpowiadać. Jeżeli niezależna prokuratura sprawdzi tę sprawę, a niezawisły sąd wyda wyrok, to będziesz siedział. To moja doktryna, która dotyczy Kaczyńskiego, Morawieckiego i innych, którzy myślą, że są ponad prawem. Mówiłem, że będziemy bronić ludzi PO, bo dzisiaj władza w Polsce jest polityczną machiną niszczącą ludzi. Od siedmiu lat Ziobro i Kamiński używają służb do walki z opozycją.