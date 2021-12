Maltretowany 10-latek uciekł na komisariat. Rozpoczął się proces matki i ojczyma

Prokuratura chce surowej kary za przemoc wobec dziecka

Prokurator Marcelina Roszkiewicz powiedziała mediom przed rozprawą, że z taką historią do tej pory w swojej karierze jeszcze się nie spotkała. Pytana, czy kara w tej sprawie powinna być surowa, dolegliwa, odpowiedziała, że ze względu na drastyczność i agresywność zachowań oskarżonego wobec chłopca "wręcz bym powiedziała, że ta kara (powinna być) bardzo surowa, za to, co zrobił temu chłopcu".