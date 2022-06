Małpia ospa chorobą homoseksualistów. Ekspert: ''wirus w sieci ścisłych powiązań seksualnych''

Festiwal muzyczny w Glastonbury w Wielkiej Brytanii powrócił po trzech latach. Władze Glastonbury obawiają się jednak, że organizacja tego eventu to błąd. Wszystko przez małpią ospę, która rozprzestrzenia się w Wielkiej Brytanii. Światowa Organizacja Zdrowia zwołuje panel ekspertów, którzy 23 czerwca mają zdecydować, czy rosnąca liczba przypadków małpiej ospy, powinna zostać ogłoszona globalnym stanem zagrożenia zdrowia. Istnieją obawy, że choroba, która nie jest dobrze znana poza kontynentem afrykańskim, rozprzestrzenia się na tak szybko i może zmutować w groźniejszą postać. Profesor Jimmy Whitworth, epidemiolog z London School of Hygiene & Tropical Medicine twierdzi, że WHO może chcieć podnieść rangę małpiej ospy z powodu obaw związanych z jej szybkim przenoszeniem. Uznanie ospy małpiej za zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC), dałoby jej takie samo oznaczenie jak np. pandemia COVID-19 w ostatnim czasie. - Ogłoszenie takiej deklaracji w pewnym sensie odblokowuje mechanizmy zapewniające wsparcie od różnych krajów, które jest niezbędne do opanowania epidemii. W większości przypadków epidemie występują w miejscach słabo rozwiniętych, a więc takich, w których nie ma szczególnie silnych środków ochrony zdrowia publicznego. Oznacza to, że wtedy kraje o lepszych zasobach mogą zapewnić niezbędne wsparcie - stwierdził prof. Whitworth. Ekspert zauważył, że na małpią ospę chorują zwłaszcza homoseksualiści oraz osoby biseksualne. Wskazał tutaj konkretnie mężczyzn, którzy uprawiają seks z innymi mężczyznami. W tym tygodniu (wtorek, 21 czerwca) brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego zaoferowała najnowszą szczepionkę przeciwko ospie wietrznej niektórym gejom i biseksualistom, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka narażenia na małpią ospę. Szczepionka została pierwotnie opracowana dla ospy wietrznej, choroby pokrewnej, ale uważa się, że jej skuteczność przeciwko małpiej ospie wynosi około 85 proc. Naukowcy podkreślają jednak, że każdy, niezależnie od orientacji seksualnej, jest podatny na zarażenie się małpią ospą, jeśli ma bliski kontakt fizyczny z osobą zarażoną, jej ubraniem lub pościelą. Najnowsze dane UKHSA wskazują, że w Wielkiej Brytanii odnotowano 793 przypadki ospy małpiej. Zachorowania na tego wirusa odnotowano obecnie w 42 krajach na całym świecie. Trwający obecnie wybuch epidemii małpiej ospy w Europie to pierwszy przypadek rozprzestrzenienia się tej choroby wśród osób, które nie miały związku z podróżami do Afryki.

Rozwiń