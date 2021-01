Małopolska. Śmiertelny wypadek. Zakopianka zablokowana

Do wypadku doszło na dwupasmowym odcinku zakopianki między Krakowem i Myślenicami. Pieszy został śmiertelnie potrącony przez samochód osobowy w Jaworniku - poinformował dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W wyniku wypadku zablokowana jest jezdnia w kierunku Zakopanego. Objazd w kierunku stolicy Tatr poprowadzono drogą krajową nr 52 do Krzywaczki, a potem drogą wojewódzką nr 956 do Sułkowic i drogami lokalnymi do Myślenic.