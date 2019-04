Mali. Po etnicznym mordzie rząd podał się dymisji

Po wymordowaniu 160 przedstawicieli ludu Peulh premier Soumeylou Boubeye Maiga wraz z całym gabinetem złożył rezygnację. "Prezydent przyjął dymisję premiera i wszystkich członków rządu" - informuje kancelaria prezydenta Ibrahima Boubacara Keity.



Do tragicznych wydarzeń doszło 23 marca w środkowej części kraju. Podczas ataku lokalnej "samoobrony", złożonej z bojowników ludu Dogon, zamordowano blisko 160 osób z plemienia Peulh. Obie grupy etniczne są skonfliktowane od dekad.

Podczas masakry w wiosce Ogossogou zabito m.in. przywódcę wioski oraz jego wnuków - informowały lokalne władze. Wśród zamordowanych były także "kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze" - mówił Abdoul Aziz Diallo, reprezentant jednej z grup zaliczających się do plemienia Peulh.

"Wiele ataków w ostatnich miesiącach przypisywano bojownikom z organizacji Dan Na Ambassagou, do której należą przedstawiciele plemienia Dogon" pisała po masakrze Human Rights Watch. W jej skład wchodzą liczne grupy "samoobrony" m.in. te z osad zamieszkiwanych przez Dogonów. Organizacja wezwała malijskie władze do pociągnięcia sprawców zbrodni do odpowiedzialności